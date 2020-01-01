موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2020 وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمباراة للفريقين؟ وهل تُلعب القمة أم لا؟

ندى الشافعي

يلتقي قطبا كرة القدم المصرية فى بطولة الدوري المصري الممتاز على ملعب ستاد القاهرة الدولي يوم الإثنين ٢٤ فبراير ٢٠٢٠ الساعة ٧:٣٠ مساءً بتوقيت القاهرة وهي المواجهة الثانية بين الفريقين فى فترة لا تتجاوز خمسة أيام حيث التقى الفريقين في بطولة كأس السوبر المصري وفاز الفارس الأبيض بضربات الترجيح بعد التعادل السلبي خلال شوطي المباراة حيث سجل الأبيض ٤ ضربات ترجيح تفوق بهم على المارد الأحمر الذي سجل ٣ ضربات.

و يعد هذا الشهر مشتعلاً بالمنافسات القوية حيث واجه الزمالك نادي الترجي التونسي في بطولة كأس السوبر الأفريقي و تمكن الأبيض المصري من الفوز بنتيجة ٣-١ وحصل على الكأس ثم واجه الشياطين الحمر بعد ٦ أيام و فاز بكأس السوبر ويعود ليواجه غريمه التقليدي مرة أخرى في الدوري لذلك فهذا الشهر حافل بلقائات القمة و أيضاً حافل بالبطولات بالنسبة لنادي الزمالك الذي تمكن من الفوز ببطولتين في مباراتين متتاليتين في خلال ٦ أيام.

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النادي الأهلي يتصدر جدول الدوري برصيد ٤٥ نقطة لعب الفريق هذا الموسم ١٥ مباراة فاز في جميع المباريات ولم يخسر أو في أى مباراة فهل يتغير الحال بعد المباراة القادمة و يعرقل لقاء القلعة البيضاء صاحب المركز الثالث برصيد ٣١ نقطة سلسلة انتصارات المارد الأحمر.

ولكن بعد التوترات الأخيرة التي حدثت في لقاء السوبر المصري بين لاعبي الأهلي والزمالك، اشتعلت الأجواء أكثر خارج الملعب وامتدت إلى صراعات بين الناديين واتحاد الكرة، فهل يلعب اللقاء أم لا؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك والقنوات الناقلة

المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة الأهلي - الزمالك ستاد القاهرة الإثنين 24 فبراير 2020،

27 جمادى الآخر 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية جيديميناس ماسيكا On Sport

ما الذي حدث في قمة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك؟

كانت أجواء لقاء كأس السوبر المصري بين الأهلي والزمالك مليئة بالحماس داخل أرض الملعب وفي المدرجات، وأخذ اللقاء منحى من الروح الرياضية واقتصر تفكير اللاعبين على كرة القدم.

في الدقيقة 72 من القمة قرر مدرب الشياطين الحمر فايلر الدفع بمحمود كهربا بدلاً من حسين الشحات، وهنا اشتعلت الأجواء تمامًا في المباراة التي أقيمت في استاد محمد بن زايد بأبوظبي.

بدأ الأمر داخل الملعب باحتكاك بين لاعب الأهلي الجديد وزمليه السابق في الزمالك طارق حامد، وامتدت إلى تلاسن واشتباك باليد، ثم استمر اللقاء ومع نهايته اشتعلت الأجواء من جديد بين اللاعبين.

بعد انتهاء اللقاء بيوم أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم قرارات عقابية لبعض اللاعبين، فاشتعلت الأجواء أكثر وأكثر.

ما هي العقوبات التي وقعها اتحاد الكرة على الأهلي والزمالك؟

أصدر الاتحاد المصري مجموعة من العقوبات على بعض لاعبي الأهلي والزمالك، وجاءت كالآتي..

- إيقاف كل من محمود عبد المنعم كهربا وإمام عاشور وأحمد زاهر حتى نهاية الموسم، مع إلزامهم بدفع غرامة تقدر بـ100 ألف جنيهًا لكلٍ منهم.

- إيقاف محمود عبد الرازق شيكابالا 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.

- إيقاف عبد الله جمعة 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.

- إيقاف ياسر إبراهيم وجونيور أجايي مباراتين وتغريمهما 50 ألف جنيه.

- تغريم الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.

- منع رئيس الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة 200 ألف جنيه.

كيف كان رد فعل الأهلي والزمالك على العقوبات؟

سبق الزمالك الأهلي في رد الفعل على عقوبات اتحاد الكرة، حيث قرر مرتضى منصور رئيس النادي الانسحاب وعدم اساتكمال مباريات الدوري المصري ردًا على العقوبات.

اتخذ القرار بعد اجتماعًا طارئًا يوم الأحد من أجل مناقشة القرارات الصادرة من لجنة الانضباط عقب أحداث السوبر المصري.

🚨🚨 التفاصيل والحيثيات الكاملة للقرارات الأربعة لمجلس إدارة الأهلي في اجتماعه الطارئ 👇 pic.twitter.com/3RNToqT5Ul — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) February 23, 2020

ونشر الموقع الرسمي لنادي الزمالك ، بيان مجلس الإدارة، الذي جاء فيه: "الزمالك يقرر عدم استكمال مباريات الدوري، في ظل وجود اللجنة الخماسية غير الشرعية، برئاسة عمرو الجنايني".

من جهته أصدر الأهلي بيانًا رسميًا كرد على قرارات الاتحاد المصري لكرة القدم، وأكد فيه مقاطعته الاتحاد وعدم الموافقة على قراراته، كذلك اتجاهه لمحكمة الكاس.

هل تلعب مباراة القمة بين الأهلي والزمالك أم لا؟

رغم مقاطعته الاتحاد المصري لم يقرر الأهلي الانسحاب من الدوري أو المسابقات التي تنظم تحت رايته، أما الزمالك فقد كان قراره قاطعًا.

كن رد الاتحاد على بيان القلعة الحمراء وقرار الفارس الأبيض أنه أصر على لعب مباراة اليوم الإثنين 24 فبراير 2020، والتي ستجمع بين الفريقين في الدوري، ورد على بعض اتهامات المارد الأحمر وأصر على إقامة المباراة في موعدها اليوم في تمام الساعة السابعة والنصف.

التشكيل المتوقع للأهلي

يدخل النادي الأهلي المواجهة بالكثير من الشحنات النفسية عقب خسارة كأس السوبر المصري أمام غريمه التقليدي نادي الزمالك، لذلك ستأخذ المباراة مسار أخر بعيداً عن عدم وجود منافسة في الدوري العام خلال الموسم الحالي في ظل مستوى الشياطين الحمر القوي ، لذلك فايلر سيكون أمامه الكثير من التفكير إما الدفع بتشكيلته الأساسية كاملة لرد الإعتبار متناسياً مباراة صن داونز الهامة في دوري أبطال أفريقيا أو الدفع ببعض العناصر الإحتياطية، لكن طريقة اللعب لن تختلف كثيراً عن اللعب ب 4/2/3/1.

التشكيل | 4-2-3-1

محمد الشناوي

علي معلول - أيمن أشرف - رامي ربيعة - أحمد فتحي

عمرو السولية - أليو ديانج

جيرالدو - مجدي قفشة - حسين الشحات

أليو بادجي

التشكيل المتوقع للزمالك

يستعد نادي الزمالك المتوج بلقبي السوبر الإفريقي والمصري للعودة مجدداً لأجواء الدوري المصري التي يعتمد عليها كارتيرون في تجهيز أكبر عدد من اللاعبين من أجل البطولة الأهم هذا الموسم وهي دوري أبطال إفريقيا خاصة في مواجهة الترجي، لذلك من الواضح أن المدرب الفرنسي سيعتمد على بعض اللاعبين الإحتياطيين في هذه المباراة

التشكيل 4/2/3/1

محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمد حمدي الونش - محمود علاء - حازم إمام

طارق حامد - فرجاني ساسي

أحمد سيد زيزو - أشرف بنشرقي - مصطفى فتحي

مصطفى محمد