موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الريان والأهلي في الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الأهلي ضيفًا ثقيلًا على الريان في الجولة الثالثة بطولة دوري آسيا للنخبة 2024-2025، بشكلها الجديد، على استاد أحمد بن علي.

ويدخل الراقي المباراة بمعنويات مرتفعة، وسيطمح لمواصلة انتصارته والخروج بنقاط المباراة كاملة لمواصلة ملاحقة الهلال على قمة الترتيب، بعد تحقيق الفوز في أول مباراتين.

على الجانب الآخر، يامل الريان إيقاف نزيف النقاط، بعد الخسارة في اول مباراتين وتحقيق أول نتيجة إيجابية له وسط أرضه وجمهوره هذا الموسم.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 21أكتوبر 2024 على ملعب أحمد بن علي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت قطر والسعودية، العاشرة بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الريان والأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

ستنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، وأهمها كل من قناتي بي إن سبورتس عبر القناة المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 في المملكة العربية السعودية على قنوات SSC، والتي تقوم بإذاعة مباريات الدوري السعودي والبطولات الآسيوية.

كذلك يمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات beIN Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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