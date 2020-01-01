موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني، وماهي القنوات الناقلة

يحتل نادي ليفانتي المركز الثالث عشر برصيد ٣ نقاط بفوز وحيد وهزيمتين في الدوري حتى الآن، كانت آخر مبارياته في الليجا أمام نادي إشبيلية وانتهت بفوز الأخير بهدف وحيد مقابل لا شيء، كان ليفانتي انهى الموسم الماضي في المركز الثاني عشر، وكان الفريق تمكن من تحقيق الفوز على الملكي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمعهما في الدوري في شهر فبراير الموسم الماضي، ويسعى الفريق لتقديم أداء قوي أمام حامل اللقب والظهور بشكل مشرف يمكنه من المنافسة على الثلاث نقاط.

أما النادي الملكي فهو صاحب المركز الثالث برصيد ٧ نقاط تعادل في مباراة وفاز في مباراتين، وهو يتساوى مع رصيد نادي خيتافي صاحب المركز الأول ولكن بفارق الأهداف، كان الريال سقط في فخ التعادل فى أولى مبارياته هذا الموسم مما آثار قلق جماهيره ولكنه تمكن من تحقيق الفوز في مبارياته أمام ريال بتيس بنتيجة ٣-٢، وأيضاً أمام بلد الوليد بهدف دون مقابل، كانت آخر مباراة جمعت بين الفريقين في الليجا انتهت بفوز لو بلانكو بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويسعى الفريق الأبيض لاستكمال سلسلة الانتصارات وحصد النقاط ليتصدر الجدول.

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الآن نتعرف سويًا على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي والقنوات الناقلة..

ما هو موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفانتي؟

يحل نادي ريال مدريد ضيفاً على نادي ليفانتي ضمن مبارايات الجولة الخامسة للموسم الجديد من بطولة الدوري الإسباني، وذلك يوم الأحد الموافق ٤ أكتوبر ٢٠٢٠ على ملعب ستاد لاسيراميكا في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي؟

تمتلك شبكة قنوات بي إن سبورتس حقوق بث الدوري الإسباني مباشرةً وحصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.

أما متابعي النسخة العربية من جول فبإمكانهم متابعة البث المباشر لمباراة ريال مدريد ضد ليفانتي كتابيًا، والذي سيبدأ قبل الصافرة بأكثر من نصف ساعة.