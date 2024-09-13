موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال القادمة ضد الرياض في الجولة الثالثة دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يحل الهلال ضيفًا ثقيلًا على الرياض، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الهلال يقدم مستويات مميزة هذا الموسم ونجح في الخروج بالعلامة الكاملة، بعد مرور جولتين، بعد فوزه على الأخدود وضمك، وسيعمل على مواصلة الانتصارات، للحفاظ على لقبه، في موسم ستكون المنافسة فيه صعبة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الرياض والهلال في الجولة الثالثة من دوري روشن السعودي 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

موعد مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025، هو السبت 14 سبتمبر 2024، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025؟

تنقل مباراة الرياض والهلال في دوري روشن السعودي 2024-2025 عبر مجموعة قنوات SSC SPORTS.

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المباراة الموعد القناة الناقلة البث عبر الإنترنت الملعب المعلق الرياض - الهلال السبت 14 سبتمبر 2024،

21:00 السعودية ومصر SSC SPORT HD شاهد الأمير فيصل بن فهد فارس عوض

التشكيل المتوقع للهلال أمام الرياض في دوري روشن السعودي 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب جورج جيسوس المباراة بالتشكيل التالي:-