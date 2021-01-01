موعد مباراة الرجاء والإسماعيلي في كأس العرب والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الرجاء أمام الإسماعيلي ضمن إياب دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وما هي القنوات الناقلة؟

يستعد الرجاء المغربي، لاستضافة نظيره الإسماعيلي المصري، في قمة عربية، بإياب دور نصف النهائي من بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وكانت مباراة الذهاب، بين الفريقين، قد انتهت بفوز الدراويش، بهدف دون رد سجله فخر الدين بن يوسف من علامة الجزاء، قبل أن يتم تأجيل باقي مباريات البطولة بسبب فيروس كورونا.

الإسماعيلي يمر في الفترة الاخيرة، بمرحلة من التذبذب وتراجع النتائج، في الدوري المصري والتي كان آخرها الخسارة، من مصر المقاصة بثلاثة أهداف لهدف.

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على الجانب الآخر، يتصدر الرجاء ترتيب الدوري المغربي ، ولم يتعادل هذا الموسم، إلا في مباراتين فقط، مرة بالدوري ومرة في دوري أبطال أفريقيا.

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وسيلعب الفائز من المباراة المرتقبة بين الطرفين، مع الاتحاد في نهائي البطولة، المنتظر إقامته في المغرب، ومن المنتظر أن يكون الموعد المبدئي للنهائي في فبراير المقبل.

وفي هذا التقرير من موقع جول، سنستعرض معًا موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء، والقنوات الناقلة في كأس العرب.

ما هو موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء؟

موعد مباراة الإسماعيلي والرجاء، هو يوم الإثنين 11 يناير، 27 جمادى الأولى 1442، على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس.

ومن المنتظر أن تنطلق المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت المغرب، الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء؟

تنقل مباريات كأس العرب للأندية الأبطال على مجموعة قنوات أبوظبي الرياضية، وبالطبع ستذاع مباراة الرجاء ضد الإسماعيلي على شاشتها.

لكن إذا لم تتمكن من المتابعة عبر التلفاز، يمكنك متابعتها عن طريق خدمة البث المباشر التي يقدمها موقع جول، والتي ستبدأ قبل انطلاق المباراة بحوالي نصف ساعة.

المباراة الملعب الموعد القناة الناقلة الرجاء - الإسماعيلي المركب الرياضي محمد الخامس الإثنين 4 يناير 2021،

20 جمادى الأول 1442،

20:00 مصر، 19:00 المغرب أبوظبي الرياضية

ما تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الإسماعيلي والرجاء؟

يمكنك استقبال، قنوات أبوظبي الرياضية، على قمر النايل سات، عند ضبط جهاز الاستقبال الخاص بك على التردد التالي: 12091 معدل الاستقطاب: عمودي معامل الترميز: 27500 .

وعلى قمر العرب سات، يمكنك استقبال القناة عبر التردد: 11808 معامل الاستقطاب: عمودي معامل الترميز: 27500 .