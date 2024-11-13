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Rasmus Hojlund Denmark Lamine Yamal Spain(C)Getty Images
دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أ
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تيليا باركين
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دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، جدول المباريات وترتيب المجموعات
أحمد مجدي

موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري الأمم الأوروبية - المجموعة أإسبانياالدنماركالدنمارك v إسبانيا

تعرف على موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الدنمارك، نظيره الإسباني ضمن إطار مباريات الجولة الخامسة، من دوري الأمم الأوروبية 2024-2025.

ويحتل الماتادور الصدارة في المجموعة بفارق 3 نقاط أمام الدنمارك صاحبة النقاط السبع، فيما تشمل المجموعة كلًا من صربيا وسويسرا.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

تقام مباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024 على ملعب باركن.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة إلا الربع مساء بتوقيت مصر، الحادية عشرة إلا الربع مساء بتوقيت السعودية.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الدنمارك وإسبانيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تنقل مباراة إسبانيا والدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الدنمارك - إسبانياالجمعة 15 نوفمبر 2024
21:45 مصر ، 22:45 السعودية		beIN SPORTS HD 4باركنحفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الإسباني أمام الدنمارك في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىدافيد رايا
خط الدفاعمارك كوكوريلا - إيمريك لابورت - داني فيفيان - بيدرو بورو
خط الوسطفابيان رويز - داني أولمو - بيدري
خط الهجومنيكو ويليامز - ميكيل أويارزابال - ألفارو موراتا
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