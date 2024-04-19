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Ronaldo Al-Nassr 2023-24Getty Images
دوري روشن السعودي
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بلال محمد

موعد مباراة النصر القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الخليج v النصردوري روشن السعوديالنصرالخليج

تعرف على موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في الجولة 29 دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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سيكون النصر على موعد مع مواجهة قوية ضد الخليج ضمن مباريات الجولة 29 من دوري روشن السعودي 2023-2024، على ملعب الأمير محمد بن فهد.

يدخل النصر المباراة وعينه على الحفاظ على مقعد الوصافة بعد أن باتت المنافة على اللقب نفسه أمرًا شديد الصعوبة في ظل ابتعاد الهلال بالصدارة بفارق مريح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة النصر القادمة ضد الخليج في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة...

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 27 ابريل 2024 على ملعب الأمير محمد بن فهد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الخليج والنصر في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الخليج - النصرالسبت 27 أبريل 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSC

الأمير محمد بن فهد

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