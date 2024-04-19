موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID

سيكون الاتحاد على موعد مع مواجهة قوية ضد الحزم ضمن مباريات الجولة 28 من دوري روشن السعودي 2023-2024.

يدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير عقب خسارة السوبر السعودي أمام الهلال، ومن قبله السقوط أمام التعاون في الدوري، وسيعمل على الخروج بنقاط المباراة كاملة، ليتمسك بحظوظه في التأهل لدوري أبطال آسيا الموسم القادم.

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في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الاتحاد القادمة ضد الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

ما موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو السبت 20 أبريل 2024 على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الحزم والاتحاد في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب الحزم - الاتحاد السبت 20 أبريل 2024

21:00 السعودية، 20:00 مصر SSC مدينة الملك عبدالله الرياضية

التشكيل المتوقع للاتحاد أمام الحزم في دوري روشن السعودي 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيلو جاياردو المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل| 4-3-3 حراسة المرمى عبدالله المعيوف خط الدفاع مد الله العليان - حسن كادش - أحمد حجازي - فواز الصقور خط الوسط نجولو كانتي - فرحة علي - جوتا خط الهجوم رومارينيو - عبد الرزاق حمدالله - كريم بنزيما

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