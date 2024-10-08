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التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا
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جدول مباريات وترتيب مجموعة الجزائر في تصفيات أمم إفريقيا 2025
أحمد مجدي

موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

الجزائر v توجوالجزائرتوجوالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا

تعرف على موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع....

يستضيف منتخب الجزائر، نظيره التوجولي ضمن إطار مباريات الجولة الثالثة، من المرحلة النهائية لتصفيات كأس إفريقيا 2025.

ويحتل محاربو الصحراء المركز الأول في المجموعة الخامسة برصيد ست نقاط جمعوها من انتصارين ويطمحون لتحقيق الانتصار أمام توجو التي تحتل الوصافة بثلاث نقاط جراء الفوز في مباراة واحدة.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 ؟

تقام مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 يوم الخميس 10 أكتوبر 2024 على ملعب 19 مايو 1956.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في العاشرة مساء بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة بتوقيت الجزائر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025؟

تنقل مباراة الجزائر وتوجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الجزائر - توجوالخميس 10 أكتوبر 2024
22:00 مصر والسعودية، 20:00 الجزائر		beIN SPORTS HD 119 مايو 1956

حفيظ دراجي

التشكيل المتوقع للمنتخب الجزائري أمام توجو في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2025

التشكيل|4-5-1
حراسة المرمىأسامة بن بوط
خط الدفاعرامي بن سبعيني - عيسى ماندي - محمد الأمين توجاي - محمد فارسي
خط الوسطحسام عوار - آدم زرقان - هشام بوداوي
خط الهجوممحمد الأمين عمورة - رياض محرز - بغداد بونجاح
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