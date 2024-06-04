تعرف على موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

يستكمل المنتخب الجزائري مشواره في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026، بعد أن فاز على الصومال بثلاثة أهداف ثم الفوز على موزمبيق بهدفين دون رد.

ويواجه الجزائريون رجال المدرب جمال بلماضي منتخب غينيا داخل الديار، والذي يُعد أقوى المنافسين له في المجموعة، ساعين إلى عدم التعثر بفقدان أي نقطة في سبيل الوصول إلى المونديال.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الجزائر وغينيا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للخضر..

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ما هو موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026؟

موعد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 هو يوم الخميس 6 يونيو 2024 على ملعب نيلسون مانديلا.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت الجزائر.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026؟

تذاع مباريات تصفيات إفريقيا لكأس العالم 2026 على قنوات SSC الرياضية السعودية، ستجد مباراة الجزائر وغينيا على قناة SSC SPORT 5 HD، بتعليق فارس عوض.

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب الجزائر - غينيا الخميس 6 يونيو 2024

22:00 مصر

20:00 الجزائر SSC SPORT HD 5 فارس عوض نيلسون مانديلا

كيف تشاهد مباراة الجزائر وغينيا في تصفيات كأس العالم 2026 عبر الإنترنت؟

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

المباراة المشاهدة عبر الإنترنت الجزائر - غينيا SSC

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التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يدخل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

أنتوني ماندريا

رامي بن سبعيني - ريان آيت نوري - عيسى ماندي - يوسف عطال

نبيل بن طالب - حسام عوار - رامز زروقي

رياض محرز - محمد الأمين عمورة - إسلام سليماني