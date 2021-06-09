موعد مباراة الجزائر ضد تونس الودية والقنوات الناقلة

تعرف على موعد المباراة الدولية الودية بين منتخب الجزائر أمام منتخب تونس في ديربي شمال إفريقي مثير دائمًا، وما هي القنوات الناقلة لهذه القمة؟

يستقبل المنتخب التونسي على الملعب الأولمبي حمادي العقربي نظيره منتخب الجزائر، في مباراة ودية دولية بينهما استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2022.

المنتخب الجزائري في أفضل حُلة له تحت قيادة المدرب جمال بلماضي، فبعد التتويج بلقب كأس الأمم الإفريقية منذ عامين، يواصل مسيرته بلا هزيمة في تصفيات المونديال الإفريقي القادم.

فوز محاربي الصحراء على موريتانيا ثم مالي وديًا في هذا التوقف الدولي جعل سلسلة اللا هزيمة تصل إلى 24 مباراة، ويتخطوا بذلك المنتخب المصري.

أما منتخب تونس، فلعب مباراة أمام الكونغو الديموقراطية في هذا التوقف الدولي وفاز بهدف نظيف، وينتظر مواجهة منتخب مالي بعد مواجهة الجزائر الأسبوع المقبل.

في هذا التقرير نستعرض معًا موعد مباراة تونس والجزائر وما هي القنوات الناقلة؟

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ما هو موعد مباراة الجزائر وتونس؟

موعد مباراة الجزائر وتونس هو يوم الجمعة الموافق 11 يونيو 2021، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي "رادس".

ومن المقرر أن تطلق صافرة بداية المباراة في تمام السابعة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس، الثامنة مساءً بتوقيت مصر.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجزائر وتونس؟

سوف تنقل مباراة الجزائر وتونس على القناة الوطنية التونسية الرياضية المفتوحة، ولم يُعلن إذا ما كان هناك قناة أخرى لديها حقوق البث أم لا.

وإذا لم تستطع متابعة المباراة عبر التلفاز، يمكنك متابعة البث المباشر الكتابي الذي سيقدمه موقع جول، والذي سينطلق قبلها بنصف ساعة.

المباراة الموعد القنوات الناقلة الملعب تونس - الجزائر الجمعة 11 يونيو 2021،

19:00 تونس والجزائر، 20:00 مصر القناة الوطنية التونسية الملعب الأولمبي حمادي العقربي

التشكيل المتوقع للجزائر

من المتوقع أن يعتمد المدرب جمال بلماضي على التشكيل الآتي:

التشكيل | 4-4-2

عبد الرحمن مجادل

أيوب عبد اللاوي - أحمد توبة - مهدي تهرات - يوسف عطال

زين الدين فرحات - فريد بولاية - حارس بلقبلة - يوسف بلايلي

أندي ديلور - سعيد بن رحمة

التشكيل المتوقع لتونس

من المتوقع أن يعتمد المدرب منذر الكبير على التشكيل الآتي:

When you come up against a 13 you gotta be prepared! pic.twitter.com/Iljo6lwWiA — Ferjani Sassi (@FerjaniSassi) May 10, 2021