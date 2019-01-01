موعد مباراة الجزائر ضد السنغال، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

تعرف على موعد مباراة الجزائر القادمة ضد السنغال في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019، القنوات الناقلة، الغيابات والتشكيل

محمد مصطفي

يفتح استاد الدفاع الجوي أبوابه لإستضافة مباراة تجمع بين الجزائر والسنغال يوم الخميس 27 يونيو 2019 ميلادياً، الموافق 24 شوال 1440 هجرياً، وذلك في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية 2019.

حقق المنتخب الجزائري فوزًا مريحًا على منافسه منتخب كينيا بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات بكأس الأمم الأفريقية المقامة فى الأراضي المصرية، وبهذا الانتصار يعتلي محاربي الصحراء قمة المجموعة الرابعة برصيد ثلاث نقاط، متساويًا مع منتخب السنغال في المجموعة الثالثة الذي تضم كلًا من تنزانيا ،كينيا، وسيسعى رفقاء رياض محرز لإقتناص الثلاث نقاط من هذه المواجهة القوية لضمان التأهل رسميًا إلى الدور القادم.

على الجانب الاخر أيضًا حقق المنتخب السنغالي فوزًا سهلًا على حساب نظيره التنزاني بهدفين دون رد، مساء اليوم الأحد، بالجولة الأولى للمجموعة الثالثة بكأس أمم أفريقيا 2019 المقامة في مصر،وبهذا الانتصار حقق اسود تيرانغا أول ثلاث نقاط له فى البطولة، بينما تظل تنزانيا في المركز الأخير بدون رصيد، وسيسعي رفقاء ساديو مانيه لتحقيق الانتصار امام المنتخب الجزائري لضمان التأهل والحفاظ على صدارة المجموعة الثالثة.

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موعد مباراة الجزائر ضد السنغال والقنوات الناقلة

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المباراة الملعب الموعد الحكم القناة الناقلة السنغال - الجزائر استاد الدفاع الجوي الخميس 27 يونيو 2019 ميلادياً،

24 شوال 1440، 19:00 مصر، 20:00 السعودية لم يتحدد بعد beIN SPORTS Max HD 1

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب الجزائر

المركز قائمة منتخب الجزائر حراسة المرمى رايس مبولحي، عز الدين دوخة، أليكساندر أوكيدجا الدفاع عيسى ماندي، رفيق حليش، رامي بن سبعيني، مهدي زفان، يوسف عطال، مهدي تاهرات، محمد فارس، جمال بن العمري الوسط سفيان فيغولي، عدلان قديورة، إسماعيل بن ناصر، مهدي عبيد، هشام بداوي، هاريس بلقبلة الهجوم إسلام سليماني، ياسين براهيمي، رياض محرز، بغداد بونجاح، يوسف بلايلي، آدم وناس

لن يفتقد محاربو الصحراء في مستهل مشوارهم في البطولة أي لاعب بداعي الإصابة، وستكون جميع العناصر متاحة أمام المدرب جمال بلماضي بحثًا عن حصد أول ثلاث نقاط.

🎙️| إسماعيل بن ناصر: "هذا الفوز مهم للفريق ويعطي دفعة معنوية للمباراة القادمة".#الجزائر_كينيا #TotalAFCON2019 pic.twitter.com/ol6Nzs2Jp2 — CAF - عربي (@caf_online_AR) ٢٣ يونيو ٢٠١٩

لن يغير المدرب الجزائري في طريقته المعتاد عليها، وسيدفع بالثنائي رفيق حليش ورامي بن سبعيني في قلب الدفاع، وسيتولى قيادة هجوم منتخب الجزائر في هذا اللقاء الثلاثي يوسف بلايلي، بغداد بونجاح، رياض محرز.

التشكيل | 4-3-3-1

رايس مبولحي

عيسي ماندي - رفيق حليش - رامي بن سبعيني- محمد فارس

سفيان فيجولي - عدلان قديورة - مهدي عبيد

يوسف بلايلي - بغداد بونجاح - رياض محرز

الغيابات والتشكيل المتوقع لمنتخب كينيا

المركز قائمة منتخب كينيا حراسة المرمى عبد الله ديالو، ألفريد جوميس، إدوارد ميندي الدفاع كاليدو كوليبالي، موسي واجو، بابي عبده سيسيه، ساليف سانيه، يوسف سابالي، لامين جاساما، ساليو سيس، شيخو كوياتيه الوسط ألفريد نداي، هنري سافييت، بادو نداي، كيربن دياتا الهجوم إسماعيليا سار، كيتا بالدي، مباي نيانج، سادا تيوب، موسي كوناتي، مباي دياني، ساديو ماني

سيغيب مدافع شالكه الألماني وأسود التيرانجا، ساليف ساني بعد إصابته فى مباراة تنزانيا فى الجولة في دور المجموعات لكأس أمم إفريقيا، ،ولن يغيب أي لاعب اخر بسبب الإيقاف.



سيبدأ المدرب الفرنسي هذه المواجهة الصعبة بنفس الطريقة المعتاد عليها، وسيكون شيخو كوياتيه قائد المنتخب السنغالي لتعويض ساليف ساني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد المهاجم مسعود جمعة، وخلفه الثلاثي الهجومي الخطير مايكل أولونجا، أيوب تيمبي، جوهانا أومولو.

التشكيل | 4-1-4-1