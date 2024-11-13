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Walid Regragui, Romain Saiss and Nayef Aguerd, MoroccoGetty
أحمد جمال

موعد مباراة الجابون والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد الجابون والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة..

يحل منتخب المغرب ضيفاً على الجابون ضمن مباريات الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2025.

يدخل رجال المدرب وليد الركراكي المباراة وعينهم على تحقيق الفوز على الرغم من تأهلهم بشكل رسمي عن المجموعة الثانية التي وصلوا فيها للنقطة 12 إثر الانتصار بجميع الجولات الأربعة السابقة.

وفي التقرير التالي سنتعرف معًا على موعد مباراة الجابون والمغرب في الجولة الخامسة من تصفيات كأس إفريقيا 2026 والقنوات الناقلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الجابون والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

موعد مباراة الجابون والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 هو يوم الجمعة 15 نوفمبر 2024، على ملعب فرانسفيل.

وتنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، الثامنة مساءً بتوقيت المغرب.

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ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجابون والمغرب في تصفيات كأس إفريقيا 2025 ؟

تذاع مباريات تصفيات كأس إفريقيا 2025 عبر قنوات بي إن سبورتس، ومن المقرر إذاعة المباراة على قناة beIN Sports 2، بتعليق جواد بدة.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمشاهدة عبر الإنترنتالمعلق
الجابون - المغربالجمعة 15 نوفمبر 2024،
21:00 مصر، 20:00 المغرب		beIN Sports 2فرانسفيلTODجواد بدة

التشكيل المتوقع للمغرب أمام الجابون في تصفيات كأس إفريقيا 2025

من المتوقع أن يدخل المدرب وليد الركراكي المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىياسين بونو
خط الدفاععبد الحميد آيت - نايف أكرد - جمال حركاس - اشرف حكيمي
خط الوسطسفيان أمرابط - عز الدين أوناحي - إلياس أخوماش
خط الهجومعبد الصمد الزلزولي - سفيان رحيمي - يوسف النصيري
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