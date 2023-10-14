تعرف على موعد مباراة البوسنة والبرتغال في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة الثامنة من مباريات المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 تجمع بين البرتغال الضيف والبوسنة المضيف وذلك على ملعب بيلينو بولجي.

الفريقان فازا لتوهما في المجموعة، البوسنة فازت على أيسلندا بثنائية نظيفة، والبرتغال على سلوفكيا 3-1.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البوسنة والبرتغال في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة البوسنة والبرتغال في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة البوسنة والبرتغال يوم الأخد الموافق 15 أكتوبر 2023 على ملعب "بيلينو بولجي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البوسنة والبرتغال في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة البوسنة والبرتغال في تصفيات يورو 2024 عبر قناة بي إن سبورتس، وتحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS HD 2.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البوسنة - البرتغال الإثنين 16 أكتوبر 2023

21:45 مصر والسعودية BEIN SPORTS HD 2 بيلينو بولجي

التشكيل المتوقع للبوسنة

من المتوقع أن يدخل المدرب سافو ميلوسيفيتش المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

إبراهيم سيهيتش

سعيد كولاسيناك - دينيس هادزيكادونتش - بورنا باريسيتش - عمار ديديتش

ميرالم بيانيتش - جوشكو سيميروت - ميروسلاف ستيفانوفيتش - عمار رحمانوفيتش

إرميدين ديميروفيتش - إدين دجيكو

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

دييجو كوستا

ديوجو دالوت - روبن دياش - إيناسيو - نيلسون سيميدو

فيتينيا - روبن نيفيش - برونو فيرنانديش

ديوجو جوتا - جواو فيليكس - جونكالو راموس