تعرف على موعد مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

مباراة هامة لحساب الجولة العاشرة من مباريات المجموعة العاشرة في تصفيات يورو 2024 تجمع بين البرتغال المضيفة وايسلندا التي تطمح في الخروج بأخف الأضرار.

البرتغال تتصدر المجموعة برصيد 27 نقطة بفارق 8 نقاط عن سلوفاكيا، بينما تحتل أيسلندا المركز الرابع في المجموعة برصيد 10 نقاط.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

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ما هو موعد مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 ؟

تقام مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2023 على ملعب "جوزيه ألفالادي".

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:45 بتوقيت مصر، 22:45 بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال وأيسلندا في تصفيات يورو 2024 ؟

تذاع مباراة البرتغال وأيسلندا عبر قناة بي إن سبورتس، .هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بتلك الخدمة عبر تطبيق TOD.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال.- أيسلندا الأحد 19 نوفمبر 2023

21:45 مصر

22:45 السعودية beIN Sports HD 3 جوزيه ألفالادي محمد بركات

التشكيل المتوقع للبرتغال

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

ديوجو كوستا

رافا جيريرو - إيناسيو - روبن دياش - جواو كانسيلو

برونو فيرنانديش - برناردو سيلفا - بالينيا

جواو فيليكس - ديوجو جوتا. -كريستيانو رونالدو