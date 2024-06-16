موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال والتشيك في الجولة الأولى من مجموعات يورو 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد منتخب البرتغال، لبداية مشواره في بطولة يورو 2024، بمواجهة قوية ستجمعه أمام نظيره التشيك، على ملعب ريد بول آرينا، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشارك المنتخب البرتغالي، في المجموعة السادسة، برفقة كل من جورجيا، وتركيا، بالإضافة إلى منتخب التشيك.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال والتشيك، في مجموعات يورو 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

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ما هو موعد مباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

موعد مباراة البرتغال والتشيك، في مجموعات يورو 2024، هو الثلاثاء 18 يونيو 2024، على ملعب ريد بول أرينا.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والتشيك في يورو 2024؟

تذاع منافسات بطولة يورو 2024 بشكل حصري في منطقة الشرق الأول وشمال إفريقيا عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة عبر تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق الملعب البرتغال - التشيك الثلاثاء 18 يونيو 2024،

22:00 مصر والسعودية beIN Sports HD 1 Max حفيظ الدراجي ريد بول أرينا

تشكيل البرتغال المتوقع أمام التشيك في مجموعات يورو 2024: