تعرف على موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة...

تستعد منتخبات أوروبا لبطولة دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 التي تبدأ بمباراة البرتغال وكرواتيا في أولى جولات الصراع على اللقب.

يدخل المنتخب البرتغالي البطولة وهو يملك لقب وحيد من دوري أمم أوروبا، والتي حققها في نسخة 2019 على حساب المنتخب الهولندي، بينما أفضل نتيجة حققها المنتخب الكرواتي هي الوصافة في 2023.

يقع المنتخبين ضمن المجموعة الأولى التي تضم أيضاً منتخب بولندا ومنتخب اسكتلندا، وبالطبع تسعى جميع المنتخبات لتصدر المجموعة منذ البداية.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 والقنوات الناقلة....

ما موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 ؟

موعد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025، هو يوم الخميس 5 سبتمبر 2024 على ملعب دا لوز.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا الربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة ل مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 عبر قنوات "بي إن سبورتس"، وبالتأكيد ستجد مباراة البرتغال وكرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025 على شاشتها.

كما يمكنكم متابعة المباراة على الإنترنت من خلال تطبيق TOD.

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب المعلق البرتغال - كرواتيا الخميس 5 سبتمبر 2024

21:45 مصر والسعودية beIN Sports 2 دا لوز نوفل باشي

تشكيل البرتغال المتوقع أمام كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب روبرتو مارتينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل|4-3-3 حراسة المرمى ديوجو كوستا خط الدفاع نونو مينديش - روبن دياش - جونكالو إيناسيو - جواو كانسيلو خط الوسط فيتينيا - برناردو سيلفا - برونو فيرنانديش خط الهجوم رافاييل لياو - كريستيانو رونالدو - ديوجو جوتا

تشكيل كرواتيا المتوقع أمام البرتغال في دوري الأمم الأوروبية 2024-2025

من المتوقع أن يدخل المدرب زلاتكو داليتش المباراة بالتشكيل التالي:-