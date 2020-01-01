موعد مباراة البرتغال والسويد في دوري أمم أوروبا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة البرتغال ضد السويد في الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية 2020-2021، وما هي القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع؟

تُستأنف فعاليات دور المجموعات من بطولة دوري الأمم الأوروبية في موسمها الجديد، وضمن منافسات المجموعة الثالثة يلتقي منتخب البرتغال الفائز بالبطولة في نسختها الماضية مع منتخب السويد يوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر 2020، وتقام المباراة الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

لعب كلاً من المنتخبين مباراة وحيدة هذا الموسم، حامل اللقب التقى بمنتخب كرواتيا، وتمكن من الفوز بأربع أهداف مقابل هدف واحد، أحرز أهداف المنتخب البرتغالي جواو كانسيلو، ديوجو جوتا، جواو فيليكس، أندريه سيلفا.

وهدف المنتخب الكرواتي الوحيد أحرزه اللاعب برونو بيتكوفيتش، ليكون بذلك منتخب البرتغال صاحب أكبر نتيجة و أكبر رصيد من الأهداف في البطولة حتى الآن، وهو على رأس المجموعة يليه المنتخب الفرنسي، ويعتبر المنتخب البرتغالي منافس قوي وصعب، ويسعى لحصد البطولة للمرة الثانية على التوالي.

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المنتخب السويدي خاض مباراة واحدة أيضاً حتى الآن، حيث إلتقى مع منتخب فرنسا، وانتهى اللقاء بفوز الأخير بهدف واحد مقابل لاشيء، حيث أحرز اللاعب كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وفي الموسم الماضي من البطولة صعد منتخب السويد من دور المجموعات على رأس مجموعته والتي جمعته مع روسيا وتركيا، ولكن هذا الموسم يقع في مجموعة واحدة مع البرتغال وفرنسا وكرواتيا وتعد مجموعة صعبة، ولكنه يسعى للتأهل رغم الهزيمة في أولى مبارياته، لايمكن أن ننكر أنه منتخب قوي وقادر على المنافسة، كما أن منافسات كرة القدم لا يمكن التنبؤ بها، ودائماً ماتكون مليئة بالمفاجآت.

لماذا غاب كريستيانو رونالدو عن مباراة البرتغال وكرواتيا؟

وفي هذا التقرير سنتعرف على موعد مباراة البرتغال ضد السويد في الجولة الثانية من دوري أمم أوروبا ، القنوات الناقلة والتشكيل المتوقع للمنتخبين.

ما هو موعد مباراة البرتغال والسويد؟

موعد مباراة البرتغال والسويد في كأس الأمم الأوروبية هو يوم الثلاثاء 8 سبتمبر 2020، الموافق 20 محرم 1442 هجريًا.

ستنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 8:45 مساءً بتوقيت القاهرة، 9:45 بتوقيت مكة المكرمة.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرتغال والسويد؟

تمتلك مجموعة قنوات بي إن سبورت الحقوق الحصرية لنقل دوري الأمم الأوروبية ، وبالطبع ستذاع على شاشتها مباراة البرتغال والسويد.

المباراة الملعب الموعد القنوات الناقلة السويد - البرتغال فريندز أرينا الثلاثاء 8 سبتمبر 2020،

20 محرم 1442،

20:45 مصر، 21:45 السعودية beIN SPORTS HD 1

قائمة منتخب البرتغال في دوري أمم أوروبا

النجم كريستيانو رونالدو متواجد على رأس قائمة منتخب البرتغال التي ستواجه كرواتيا، لكن سيغيب بعض اللاعبين الآخرين.

خرج من القائمة وريكاردو بيريرا لاعب نادي ليستر سيتي، ويغيب أيضًا جواو ماريو وكارفاليو ورافا سيلفا.

قائمة البرتغال:

حراسة المرمى: روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا.

روي باتريسيو - أنتوني لوبيش - روي سيلفا. الدفاع: بيبي - جوزيه فونتي - رافائيل جيريرو - روبين دياس - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - ماريو روي - دومينجوس دوارتي.

بيبي - جوزيه فونتي - رافائيل جيريرو - روبين دياس - جواو كانسيلو - نيلسون سيميدو - ماريو روي - دومينجوس دوارتي. الوسط: جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - دانيلو بيريرا - أندريه جوميش - برونو فيرنانديس - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا.

جواو موتينيو - بيرناردو سيلفا - دانيلو بيريرا - أندريه جوميش - برونو فيرنانديس - ريناتو سانشيز - روبين نيفيس - سيرجيو أوليفيرا. الهجوم: كريستيانو رونالدو - أندريه سيلفا - جونسالو جيديش - جواو فليكس - ديوجو جوتا - ترينكاو.

Já tínhamos saudades e voltámos em forma! 🤩 4 golos, 3 pontos e muito futebol! #VamosTodos #VamosComTudo



We missed this and we came back in style! 🤩 4 goals, 3 points and plenty of good ol' football! #TeamPortugal pic.twitter.com/CKIOLpkQu4 — (@selecaoportugal) September 5, 2020

التشكيل المتوقع لمنتخب البرتغال

سيبدأ باتريسيو في حراسة مرمى منتخب البرتغال ، وسيتواجد في الدفاع جيريرو ودياس وبيبي وكانسيلو، وفي الوسط بيريرا وفيرنانديس وسيلفا وموتينو وجيديش، وسيكون رونالدو هو المهاجم الوحيد.

التشكيل | 4-1-4-1

روي باتريسيو

رافائيل جيريرو - روبين دياس - بيبي - جواو كانسيلو

دانيلو بيريرا

جونسالو جيديش - جواو موتينيو - برونو فيرنانديس - بيرناردو سيلفا

كريستيانو رونالدو

التشكيل المتوقع لمنتخب السويد

خرج 4 لاعبين من قائمة السويد لمواجهة البرتغال في دوري أمم أوروبا مارتن أولسون وفرانسون ويسبر كالستروم وليفيكي، كذلك تحول اللاعب أنيل أحمد ودجيتش للعب لبلده الأم البوسنة والهرسك، وهو يلعب لنادي مالمو السويدي.

التشكيل | 4-4-2

روبين أولسين

لودفيج أوجوستينسون - فيليب هيلاندر - فيكتور لينديلوف - ميكائيل لوستيج

إميل فوشبيري - كريستوفر اولسون - ألبين إيكدال - سيباستيان لارسون

ماركوس بيرج - روبن كوايسون