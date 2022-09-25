يستضيف ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، مباراة البرازيل وتونس الودية، والتي تقام في إطار استعدادات المنتخبين لكأس العالم 2022.
كانت آخر مباريات نسور قرطاج الودية ضد منتخب جزر القمر يوم الخميس الماضي، وانتهت بالفوز بهدفٍ دون رد، كذلك فاز السليساو على غانا بالثلاثة يوم الجمعة.
أوقعت قرعة كأس العالم 2022 المنتخب التونسي في المجموعة الرابعة بجانب فرنسا وأستراليا والدنمارك، فيما جاء منتخب البرازيل على رأس المجموعة السابعة رفقة الكاميرون وصربيا وسويسرا.
مجموعات وجدول مباريات كأس العالم 2022 القنوات الناقلة
وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة البرازيل وتونس الودية والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.
ما هو موعد مباراة البرازيل وتونس؟
موعد مباراة البرازيل وتونس هو الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، على ملعب حديقة الأمراء.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف بتوقيت تونس، الثامنة والنصف بتوقيت مصر.
ما هي القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وتونس؟
حصلت مجموعة من الفضائيات العربية على حقوق مباراة البرازيل وتونس الودية، حيث تذاع على قناة بي إن سبورت وقناة الكأس القطريتين، بجانب الرياضية التونسية.
المباراة
الموعد
القنوات الناقلة
الملعب
البرازيل - تونس
الثلاثاء 27 سبتمبر 2022،
beIN SPORTS HD, Al Kass, Tunisia Sport
حديقة الأمراء
التشكيل المتوقع للبرازيل
من المتوقع أن يعتمد المدرب تيتي على التشكيل التالي..
🇧🇷🇧🇷🇧🇷— CBF Futebol (@CBF_Futebol) September 23, 2022
Com gols de Richarlison (2x) e Marquinhos, #SeleçãoBrasileira vence Gana no penúltimo teste antes da @fifaworldcup_pt
Gostou torcedor? Diz aí!
⏳🏆
📸: Lucas Figueiredo/CBF pic.twitter.com/d5lHADZIjq
التشكيل | 4-3-3
إيدرسون
رينان لودي - ماركينيوس - تياجو سيلفا - إيدير ميليتاو
نيمار - فابينيو - لوكاس باكيتا
فينيسيوس جونيور - ريتشارليسون - رافينيا
التشكيل المتوقع لتونس
من المتوقع أن يعتمد المدرب جلال قادري على التشكيل التالي..
التشكيل | 4-3-3
بشير بن سعيد
علي معلول - منتصر الطالبي - بلال عيفة - حمزة المثلوثي
عيسى لعدوني - فرجاني ساسي - إلياس السخيري
وهبي الخزري - طه ياسين الخنيسي - سيف الدين خاوي
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