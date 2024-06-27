تعرف على موعد مباراة البرازيل وباراجواي في بطولة كوبا أمريكا 2024، والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستكمل المنتخب البرازيلي مشواره في بطولة كوبا أمريكا 2024، بمواجهة قوية أمام باراجواي، على ملعب أليجانت.

ويشارك السيليساو في المجموعة الرابعة من البطولة، التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية، وتضم المجموعة كل من البرازيل، كولومبيا، كوستاريكا، بالإضافة إلى منتخب باراجواي.

وفي التقرير التالي من موقع جول سنتعرف معًا على موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024؟

موعد مباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024، هو يوم السبت 29 يونيو 2024 على ملعب أليجانت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 04:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة البرازيل وباراجواي في كوبا أمريكا 2024 وكيف تشاهدها عبر الإنترنت؟

اعتادت شبكة بي إن سبورتس امتلاك حقوق كوبا أمريكا في السنوات الأخيرة، لكن بالنسبة لكوبا أمريكا 2024 فهي غير منقولة عربيًا

وإن كنت داخل منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات من أي مكان آخر في العالم يمكن الاعتماد على Nord VPN.

المباراة الموعد الملعب البرازيل - باراجواي السبت 29 يونيو 2024،

04:00 مصر والسعودية أليجانت

تشكيل البرازيل المتوقع أمام باراجواي في كوبا أمريكا 2024