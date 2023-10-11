موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع..

تخوض منتخبات أمريكا الجنوبية التصفيات المؤهلة لكأس العالم القادم، مونديال 2026، والتي تُعد من أقوى وأصعب التصفيات على الرغم من تأهل 6 منتخبات من أصل 10 منتخبات تتنافس على الصعود.

وبالطبع يعد منتخب البرازيل من أقوى المنتخبات ليس في القارة الأمريكية الجنوبية فقط ولكن في العالم أجمع، وأكثر المنتخبات حصولاً على لقب المونديال، ويبدأ ثالث جولاته في التصفيات بمواجهة منتخب فنزويلا، وبالتأكيد يسعى السيليساو لاستمرار تصدره للتصفيات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة البرازيل وفنزويلا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع وأبرز التفاصيل..

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ما هو موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

موعد مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 هو يوم الجمعة 13 أكتوبر 2023 على ملعب أرينا بنتانال، على أن تبدأ المباراة في تمام الساعة الثالثة والنصف صباحاً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة ل مباراة البرازيل وفنزويلا في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026؟

مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026 غير منقولة في المنطقة العربية، ويمكن متابعتها عبر قناة TyC.

ولكن قنوات SSC قد حصلت على حق بث التصفيات، ونقل مباريات الثلاث منتخبات الأقوى في القارة وهم الأرجنتين والإكوادور والسيليساو، لذا فيمكن متابعة مباراة البرازيل وفنزويلا عبر قنوات SSC Sports.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب البرازيل - فنزويلا الجمعة 13 سبتمبر 2023

03:30 مصر والسعودية SSC Sports HD 5 أرينا بنتانال

التشكيل المتوقع للبرازيل

من المتوقع أن يدخل المدرب فرناندو دينيز المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-2-3-1

إيدرسون

جيليرمي أرانا - جابرييل ماجالايس - ماركينيوس - دانيلو

كارلوس كاسيميرو - برونو جيمارايش

فينيسيوس جونيور - نيمار - رودريجو

ريتشارليسون