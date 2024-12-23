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AFC Asian Cup 2023 IraqGetty
بلال محمد

موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة

البحرين v العراقكأس الخليجالبحرينالعراق

تعرف على موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد جابر الأحمد الدولي، مباراة قوية، تجمع المنتخب العراقي أمام نظيره البحريني ضمن مواجهات الجولة الثانية من بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26".

ويدخل الفريقان المباراة بمعنويات مرتفعة، بعد فوز العراق على اليمن في الجولة الماضية بهدف دون رد، بينما البحرين لمواصلة انتصاراته بعد الفوز على السعودية بثلاثة اهداف لهدفين، ويريد الفريقان مواصلة الانتصارات لحسم صدارة المجموعة وضمن التأهل إلى نصف النهائي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26" والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة البحرين والعراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26 "؟

موعد مباراة البحرين والعراق في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي "خليجي 26 " هو يوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، على استاد جابر الأحمد الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت السعودية، 21:30 بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما هي القنوات الناقلة لمباراة المنتخب السعودي واليمن في كأس الخليج العربي "خليجي 26 " ؟

تُنقل بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 26" على عدد من القنوات العربية أبرزها قنوات الكأس وأبو ظبي الرياضية

المباراةالموعدالقناة الناقلةالتعليقالملعب
البحرين - العراقالأربعاء 25 ديسمبر 2024،
20:30 السعودية، 21:30 الإمارات		SSC NEWSفارس عوضاستاد جابر الأحمد الدولي
فهد عريشي
الكويت الرياضيةأحمد البلوشي
الكويت الرياضية 2-
دبي الرياضيةرؤوف خليف
الكأس 1خليل البلوشي
عمان الرياضيةشبيب الحبسي
أبو ظبي الرياضية 1بلال علام
الشارقة الرياضيةعبدالحميد الجسمي
البحرين الرياضيةعلي حسن
الرابعة 1ادريس زيتوني
الرابعة 2حسام الوائلي

تشكيل العراق المتوقع أمام البحرين في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-3-3
حراسة المرمىمحمد حسن
خط الدفاعمهند جعّار - مناف يونس - آدم رشيد - هلو فائق
خط الوسطماركو لوكا - لوكاس سليمان - أمجد عطوان
خط الهجوميوسف الأمين - أيمن حسين - بيتر كوركيس

تشكيل البحرين المتوقع أمام العراق في كأس الخليج العربي "خليجي 26":

التشكيل| 4-4-2
حراسة المرمىإبراهيم لطف الله
خط الدفاععبد الله الخلاصي - أمين بن عدي - سيد باقر - حمد الشمسان
خط الوسطمحمد مرهون - سيد ضياء - علي حرم - علي مدن
خط الهجومإبراهيم الختال - كميل الأسود
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