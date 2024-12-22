تعرف على موعد مباراة الإمارات والكويت في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد جابر الأحمد الدولي، قمة من قمم الكرة العربية، والتي ستجمع بين الكويت والإمارات، ضمن مواجهات الجولة الثانية من كأس الخليج العربي خليجي 26.

ويستهدف الفريقان الخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من حسم التأهل إلى نصف النهائي، بعد التعادل في المباراة الأولى لكل منهما بهدف لكل منتخب.

وتتساوى فرق المجموعة الأولى، في النقاط برصيد نقطة لكل منتخب، بعد تعادل عمان مع الكويت، وقطر مع الإمارات.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإمارات والكويت، في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي خليجي 26 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.

ما موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

موعد مباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي 26 هو يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 على ملعب ستاد جابر الأحمد الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 مساء بتوقيت السعودية وقطر، 21:30 بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات والكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26؟

تذاع مباراة الإمارات والكويت في كاس الخليج العربي 26 عبر قنوات الكاس القطرية، الكويت الرياضية، أبو ظبي الرياضية، وSSC.

المباراة الموعد القنوات الناقلة التعليق الملعب الإمارات - الكويت الثلاثاء 24 ديسمبر 2024،

20:30 السعودية وقطر، 21:30 الإمارات الكويت الرياضية - ستاد جابر الأحمد الدولي الكويت الرياضية 2 - دبي الرياضية رؤوف خليف SSC News HD عبد الله الحربي محمد حسين الكأس 1 - قناة الرابعة 1 أمين خضراوي الشارقة الرياضية عبدالحميد الجسمي أبو ظبي الرياضية -

تشكيل الإمارات المتوقع أمام الكويت في كأس الخليج العربي خليجي 26:

التشكيل| 4-4-2 حراسة المرمى خالد عيسى خط الدفاع ماركوس مليوني - كوامي كويدو - خليفة الحمادي - خالد الظنحاني خط الوسط يحيى الغساني - يحيى نادر - ماجد راشد - حارب عبد الله خط الهجوم فابيو دي ليما - برونو أوليفيرا

تشكيل الكويت المتوقع أمام الإمارات في كأس الخليج العربي خليجي 26: