موعد مباراة الإمارات القادمة ضد فلسطين في كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة فلسطين والإمارات في الجولة الثانية من كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ستاد الجنوب، مباراة هامة وقوية تجمع بين منتخب الإمارات ، ومنتخب فلسطين، ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة من كأس آسيا 2023.

ويلعب المنتخب الإماراتي، في المجموعة الثالثة من المسابقة رفقة كل من هونج كونج، وفلسطين، بالإضافة إلى المنتخب الإيراني.

ونجح المنتخب الإماراتي في الفوز على هونج كونج في الجولة الأولى بثلاثة أهداف لهدف، وسيعمل على مواصلة الانتصارات للاقتراب أكثر من حسم التأهل للدور القادم.

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وفي السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الإمارات وفلسطين من دور مجموعات كأس آسيا 2023 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

جدول مباريات كأس آسيا 2023، المجموعات، الطريق للنهائي، سجل الفائزين

ما موعد مباراة الإمارات وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

موعد مباراة منتخب الإمارات وفلسطين في كأس آسيا 2023 هو الخميس 18 يناير 2024، على استاد الجنوب.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت قطر والسعودية، السابعة والنصف بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإمارات وفلسطين في كأس آسيا 2023؟

مباريات كأس آسيا 2023 تذاع على شبكة قنوات "بي إن" القطرية، والتي تعد الناقل الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذا يمكنك متابعة مباراة منتخب الإمارات ضد منتخب فلسطين في كأس آسيا 2023 على قنوات beIN Asian Cup التي تم تخصيصها لبث مباريات البطولة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإمارات - فلطسين الخميس 18 يناير 2024،

20:30 السعودية، 21:30 الإمارات beIN Asian Cup

SSC (داخل السعودية) استاد الجنوب

تشكيل الإمارات المتوقع ضد فلطسين في كأس آسيا 2023:

التشكيل| 4-2-3-1

خالد عيسى

زايد سلطان – خليفة الحمادي – بدر ناصر – عبد الله إدريس

عبد الله رمضان – يحيى نادر

فابيو دي ليما – طحنون الزعابي – كايو كانيدو

سلطان عادل