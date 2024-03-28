موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وكان الأهلي قد حقق فوزًا هامًا خارج الديار في الذهاب بهدف نظيف سجله لاعب وسطه أحمد نبيل كوكا.

الأهلي كان قد تأهل رسميًا رفقة إلى ربع نهائي البطولة متصدرًا للمجموعة الرابعة، وأوقعته القرعة ضد سيمبا.

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ويرغب المارد الأحمر في القتال لأجل حصد اللقب للمرة الثانية عشر في مسيرته والثانية على التوالي بعد حصد اللقب الموسم الماضي أمام الوداد المغربي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيمبا، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024، هو يوم الجمعة 5 أبريل 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 22:00 بتوقيت مصر، 23:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، ستجد مباراة الأهلي وسيمبا في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 على شاشتها.

ويتم نقل المواجهات عادة عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيمبا في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق TOD.

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