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Percy Tau, Al Ahly, September 2024Al Ahly
أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد محمد بن زايد، مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024.

الأهلي يريد تخطي عقبة فريق المدرب أيمن الرمادي، من أجل مواصلة السير نحو تحقيق لقب يصالح به الأحمر أنصاره عقب الهزيمة من الزمالك في السوبر الإفريقي.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا، ضمن نصف نهائي السوبر المصري 2024 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024، هو يوم الأحد 20 أكتوبر 2024 على ملعب محمد بن زايد.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

المباراة التالية

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024 وكذلك حصلت شبكة "إم بي سي" السعودية على حقوق بث المباراة برفقة قناة أون تايم سبورتس.

المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الأهلي - سيراميكا كليوبتراالأحد 20 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية		AD Sports HD1محمد بن زايدعامر عبدالله
إم بي سي مصر 2فهد العتيبي
أون تايم سبورتسأيمن الكاشف

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سيراميكا كليوباترا في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل الأهلي مباراته ضد سيراميكا كليوباترا بقيادة المدرب مارسيل كولر بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3

حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعيحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد
خط الوسطأكرم توفيق - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجومحسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

التشكيل المتوقع لسيراميكا كليوباترا أمام الأهلي في نصف نهائي السوبر المصري 2024

من المتوقع أن يدخل سيراميكا كليوباترا مباراته ضد الأهلي بقيادة المدرب أيمن الرمادي بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-4-2

حراسة المرمىمحمد بسام
خط الدفاعحسين السيد - رجب نبيل - أحمد رمضان بيكهام - عبدالرحمن بودي
خط الوسطعمرو قلاوة – محمد توني – محمد عادل – أحمد قندوسي
خط الهجومفخري لاكاي - جون إيبوكا
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