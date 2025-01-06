تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة والمؤجلة من الجولة الخامسة للدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستعد الأهلي، لخوض مباراة هامة وقوية أمام سموحة، في المباراة المؤجلة للفريقين من الجولة الخامسة للدوري المصري 2024-2025، على استاد القاهرة.

ويسعى الأهلي، للعودة إلى طريق الانتصارات للاقتراب أكثر من القمة، وخطف الصدارة بعد تعادله السلبي، في الجولة الماضية أمام إنبي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في ترتيب الدوري برصيد 12 نقطة، وبفارق نقطتين عن الزمالك وبيراميدز، أصحاب المركز الأول والثاني على الترتيب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 7 يناير 2025 على ستاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 16:00 بتوقيت مصر و17:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - سموحة الثلاثاء 7 يناير 2025،

16:00 مصر، 17:00 السعودية ONTIME SPORTS القاهرة الدولي

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سموحة في الدوري المصري 2024-2025: