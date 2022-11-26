موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في الدور ربع النهائي من كأس مصر 2021-2022 والقنوات الناقلة....

يستقبل ستاد السلام، مباراة هامة وقوية تجمع بين نادي الأهلي أمام نظيره المقاولون العرب، وذلك في دور ربع النهائي من كأس مصر 2022.

الأهلي تأهل إلى هذا الدور بعد الفوز على مصر للمقاصة في ثمن النهائي، كما أطاح بالمصري بالسلوم في دور الـ32.

أما المقاولون العرب فأطاح بالمصرية للاتصالات ثم الجونة ليضرب موعدًا مع الأهلي في ربع النهائي.

جدول مباريات الأهلي في كأس مصر 2022 والقنوات الناقلة

وفي هذا التقرير، نتعرف على موعد مباراة الأهلي ضد المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر 2021-22 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب هو يوم الأحد 27 نوفمبر 2022 في ستاد السلام.

وتنطلق صافرة البداية الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، السادسة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب؟

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب هي أون تايم سبورتس الناقل الحصري لكأس مصر وجميع المسابقات المصرية.

المباراة الموعد الملعب القنوات الناقلة الأهلي - المقاولون العرب الأحد 27 نوفمبر 2022،

17:00 مصر، 18:00 السعودية السلام OnTime Sports HD 1

تشكيل الأهلي المتوقع:

التشكيل| 4-3-3

محمد الشناوي

ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - محمد أشرف - أكرم توفيق

عمرو السولية - أليو ديانج

طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو - أحمد عبد القادر

شادي حسين