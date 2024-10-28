Al Ahly Ain Intercontinental cup Getty Images
مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي والعين في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

الأهليالعين

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد العين في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة الدولي مواجهة هامة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 بين الأهلي المصري والعين الإماراتي.

العين نجح في الفوز على أوكلاند سيتي بسداسية على أرضه، ليصل إلى نهائي كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، والدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

ويرغب الأهلي المنتشي بالفوز على الزمالك في السوبر المصري في إقصاء العين، إذ يسافر الفائز من اللقاء إلى الدوحة في ديسمبر المقبل لخوض مباراة نصف النهائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، هو يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على استاد القاهرة.

المباريات التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة إم بي سي على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

ويمكن مشاهد اللقاء عبر أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عامر عبدالله، أو MBC مصر بتعليق فارس عوض.

البث المباشرة لمباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 عبر الإنترنت

لهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

كما يقوم موقع جول دوت كوم في نسخته العربية بنقل البث المباشر قبل

المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالبث عبر الإنترنتالملعب
الأهلي - العين الثلاثاء 29 أكتوبر 2024،
20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات		AD Sports HD1عامر عبداللهYouTubeستاد القاهرة الدولي
MBC Masrفارس عوضGOAL.COM

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

من المتوقع أن يدخل الأهلي مباراته ضد العين بقيادة المدرب مارسيل كولر بالتشكيل التالي:-

الخطة4-3-3
حراسة المرمىمحمد الشناوي
خط الدفاعيحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد
خط الوسطعمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور
خط الهجومحسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

تشكيل العين المتوقع أمام الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

أما العين الإماراتي بقيادة هيرنان كريسبو بالتشكيل التالي:-

الخطة4-4-2
حراسة المرمىخالد عيسى
خط الدفاع بندر الأحبابي ، كاردوسو، كوامي أوتوي، ايريك جورجينتس
خط الوسطليخاندرو كاكو، بارك يونج، عبد الكريم تراوري، محمد عباس
خط الهجومماتياس بالاسيوس، سفيان رحيمي
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