موعد مباراة الأهلي والعين في كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد العين في الدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل استاد القاهرة الدولي مواجهة هامة في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 بين الأهلي المصري والعين الإماراتي.

العين نجح في الفوز على أوكلاند سيتي بسداسية على أرضه، ليصل إلى نهائي كأس أفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا، والدور الثاني من بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

ويرغب الأهلي المنتشي بالفوز على الزمالك في السوبر المصري في إقصاء العين، إذ يسافر الفائز من اللقاء إلى الدوحة في ديسمبر المقبل لخوض مباراة نصف النهائي.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

موعد مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024، هو يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 على استاد القاهرة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مصر والسعودية، التاسعة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024؟

حصلت قناة أبو ظبي الرياضية وشبكة إم بي سي على حقوق بث إذاعة مباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024.

ويمكن مشاهد اللقاء عبر أبو ظبي الرياضية 1 بتعليق عامر عبدالله، أو MBC مصر بتعليق فارس عوض.

البث المباشرة لمباراة الأهلي والعين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024 عبر الإنترنت

لهواة البث المباشر عبر الإنترنت يمكن مشاهدة المباراة عبر قناة أبوظبي الرياضية على يوتيوب.

كما يقوم موقع جول دوت كوم في نسخته العربية بنقل البث المباشر قبل

المباراة الموعد القناة الناقلة المعلق البث عبر الإنترنت الملعب الأهلي - العين الثلاثاء 29 أكتوبر 2024،

20:00 مصر والسعودية، 21:00 الإمارات AD Sports HD1 عامر عبدالله YouTube ستاد القاهرة الدولي MBC Masr فارس عوض GOAL.COM

تشكيل الأهلي المتوقع أمام العين في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

من المتوقع أن يدخل الأهلي مباراته ضد العين بقيادة المدرب مارسيل كولر بالتشكيل التالي:-

الخطة 4-3-3 حراسة المرمى محمد الشناوي خط الدفاع يحيى عطية الله - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - عمر كمال عبد الواحد خط الوسط عمرو السولية - مروان عطية - إمام عاشور خط الهجوم حسين الشحات - رضا سليم - وسام أبو علي

تشكيل العين المتوقع أمام الأهلي في بطولة كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال 2024

أما العين الإماراتي بقيادة هيرنان كريسبو بالتشكيل التالي:-