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Al Ahli v Persepolis: AFC Champions League EliteGetty Images Sport
بلال محمد

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

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تعرف على موعد مباراة الأهلي والشرطة في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا 2024-2025 للنخبة والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستقبل ملعب الجوهرة المشعة، مباراة هامة وقوية تجمع بين الأهلي والشرطة، ضمن مباريات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025.

ويسعى الأهلي لمواصلة طريق الانتصارات، ويدخل المباراة بمعنويات مرتفعة بسبب النتائج الإيجابية وسيعمل على مواصلتها والخروج بنقاط المباراة كاملة، للاقتراب من التأهل بعد الفوز على الريان في الجولة الماضية.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 هو الإثنين 4 نوفمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 20:00 بتوقيت الإمارات.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس، ستجد ديربي مباراة الأهلي والشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة على شاشتها، وبالتحديد عبر قنوات beIN AFC المتخصصة في بث البطولات الآسيوية.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالمعلقالملعب
الأهلي - الشرطةالإثنين 4 نوفمبر 2024،
19:00 السعودية، 20:00 الإمارات		SSC Extra 1 HDعيسى الحربينالجوهرة المشعة
beIN AFC 2علي سعيد الكعبي
أبو ظبي الرياضية آسيا 2أحمد الحامد

تشكيل الأهلي المتوقع أمام الشرطة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025:

التشكيل|4-3-3
حراسة المرمىعبدالرحمن الصانبي
خط الدفاععلي مجرشي، ريان حامد، روجير إيبانيز، سعد بالعبيد
خط الوسطفرانك كيسيه، علي الأسمري، جابري فيجا
خط الهجومرياض محرز، فراس البريكان، روبرتو فيرمينو
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