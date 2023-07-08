تعرف على موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة وكل ما تريد معرفته عن ديربي القاهرة

يطمح كل من الأهلي والزمالك إلى الحصول على نقاط مباراتهما الثلاثة حين يلتقيان في الدوري المصري لحساب الجولة 31 من عمر المسابقة.

الأهلي يريد السير قدمًا ومواصلة الحصول على العلامة الكاملة من موسم شديد النجاح تحت قيادة مدربه السويسري المميز مارسيل كولر.

بينما يريد الزمالك المواصلة على التطور الذي أحدثه الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو مع الفريق الأبيض منذ توليه مهام الفريق في النصف الثاني من الموسم الكروي.

المباراة تشهد الكثير من الجدل المعتاد قبل أي مباراة في "ديربي القاهرة" الذي يعد من أمتع وأشرس مباريات كرة القدم في العالم..

في السطور التالية نستعرض لكم كل ما تريدون معرفته عن مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023، الموعد والقنوات الناقلة وسجل المتوجين بالدوري المصري والمواجهات الثنائية.

ما هو موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الخميس الموافق 13 يوليو 2023 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:30 بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023؟

تذاع مباريات الدوري المصري بشكل عام على شبكة قنوات أون تايم سبورتس المصرية، الناقل الوحيد والحصري لمباريات الدوري المصري، ستجد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري 2022-2023 عبر شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالخدمة التي يقدمها موقع "جول" التي تنطلق قبل المباراة بنصف ساعة.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الأهلي - الزمالك الخميس 13 يوليو 2023

20:30 مصر والسعودية أون تايم سبورتس القاهرة الدولي

ما هو تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك؟

أول مباراة جمعت كلًا من الأهلي والزمالك كانت في التاسع من فبراير عام 1917، وحينها فاز الأهلي بهدف دون رد. بينما كانت أول مباراة رسمية جمعت بين الفريقين في الدوري المصري يوم العاشر من ديسمبر لعام 1948 وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

البطولة المباريات فوز الأهلي فوز الزمالك التعادل الدوري المصري 125 48 27 50 كأس مصر 32 16 11 5 السوبر المصري 8 6 2 0 كأس السلطان حسين 6 1 3 2 دوري القاهرة 42 21 9 12 دوري أبطال إفريقيا 9 6 0 3 السوبر الإفريقي 1 0 1 0 إجمالي المباريات الرسمية 223 96 51 76 المباريات الودية 23 11 8 4 الإجمالي 246 107 59 80

سجل المتوجين بالدوري المصري