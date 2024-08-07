تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفاً على سموحة في الدوري المصري 2023-2024 ضمن الجولة 24 المؤجلة بين الفريقين.

المارد الأحمر يريد حسم اللقب في هذه الأمسية الكروية، حيث يفصله عن تحقيق بطولة الدوري نقطة واحدة فقط.

بينما سموحة يطمح لتقديم لقاء قوي أمام القلعة الحمراء، ولكن لا يوجد هدف محدد، فالفريق في المنطقة الدافئة وضمن بقاءه في الدوري للموسم القادم، بل ويتقدم في جدول الترتيب للمركز السادس أيضاً.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الخميس 8 أغسطس 2024 على ملعب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، وستجد مباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها، وبالتحديد OnTime Sports 1، والذي يُعلق عليها أيمن الكاشف.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسموحة في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب سموحة - الأهلي الخميس 8 أغسطس 2024

21:00 مصر والسعودية ONTIME SPORTS 1 برج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام سموحة في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-