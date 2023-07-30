موعد مباراة الأهلي القادمة في كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام المصري في دور ربع النهائي من منافسات بطولة كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة..

بعدما أنهى أخيرًا مشوار الدوري المصري لموسم 2022-2023، الذي حصد فيه اللقب بعد غياب موسمين، عاد الأهلي لمنافسات بطولة كأس مصر 2022-2023، ونجح في الوصول إلى ربع النهائي من المسابقة، ليضرب موعدًا مع المصري.

الأهلي استهل مشواره في كأس مصر 2022-2023 من دور الـ32 في المسابقة، بمواجهة منتخب السويس، وتمكن من تحقيق فوز صعب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه كان كافيًا للعبور إلى الدور التالي، وفي دور الستة عشر فاز المارد الأحمر على الداخلية بهدفين، ليصل إلى ربع النهائي ويواصل نجاحاته هذا الموسم.

أما المصري، فقد بلغ دور الستة عشر من كأس مصر 2022-2023، بعدما تخطى عقبة بترول أسيوط بثلاثة أهداف لهدف، ثم وصل إلى ربع النهائي بعدما فاز على حرس الحدود بثلاثة أهداف لهدفين.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المصري، في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والمصري في كأس مصر 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي والمصري في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2022-2023 هو يوم الخميس 3 أغسطس 2023 على استاد برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ا لأهلي والمصري في كأس مصر 2022-2023؟

تذاع مباريات بطولة كأس مصر 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي والمصري على شاشتها.