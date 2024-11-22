موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في أول جولات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد الدخول بقوة إلى دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بالنسخة الماضية على حساب الترجي التونسي 1-0 بمجموع الذهاب والعود.

بينما يمني ستاد أبيدجان نفسه بالعودة من القاهرة بنتيجة إيجابية في ظل التفوق النظري والعملي للمارد الأحمر، أكبر عمالقة القارة الحمراء.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

موعد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025، هو يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية، 18:00 بتوقيت مصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر قنوات "بي إن سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق تطبيق شاهد.

وإن كنت خارج منطقة الشرق الأوسط وترغب في الاستمتاع بمتابعة المباريات يمكن الاعتماد على Nord VPN.