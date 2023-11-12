موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2023-24 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي ضد ميدياما الغاني في الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا 2023-24 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يستضيف الأهلي نظيره، ميدياما الغاني في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.

وأسفرت القرعة عن وقوع الأهلي في المجموعة الرابعة والأهلي بخبرة كل من يانج أفريقيا، شباب بلوزداد الغد، ومعه ميدياما الغاني.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي ميدياما في الجولة الأولى من دور المجموعات لدور الالي دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة.

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ما هو موعد مباراة الأهلي و ميدياما في دوري أبطال إفريقيا؟

موعد مباراة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا هو يوم الجمعة 25 نوفمبر 2023 على استاد القاهرة الدولي.

ومن المنتظر أن تنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مصر، العاشرة بتوقيت السعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمبارة الأهلي وميدياما في دوري أبطال إفريقيا؟

تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، يمكنك مشاهدة المباراة على شاشتها.