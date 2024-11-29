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Al Ain v Al-Ahli - AFC Champions League Elite West RegionGetty Images Sport
دوري أبطال آسيا النخبة
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أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

دوري أبطال آسيا النخبةالأهلي v الاستقلالالأهليالاستقلال

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد استقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي السعودي نظيره استقلال طهران الإيراني في الجوله السادسة من دوري أبطال أسيا للنخبة 2024/2025، وذلك على ملعب الجوهرة المشعة.

تأتي تلك المباراة في ظل احتلال الأهلي المركز الأول في مجموعة دوري أبطال آسيا 2024/2025 بعد تحقيق 15 نقطة من خمس مباريات.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

جدول مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 والقنوات الناقلة

ما موعد مباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

موعد مباراه الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 هو يوم الإثنين 2 ديسمبر 2024 على ملعب الجوهرة المشعة.

المباراة التالية

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت السعودية، الثامنة مساء بتوقيت الإمارات.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي واستقلال طهران في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025؟

تذاع مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، تنقل داخل المملكة أيضًا عبر قنوات SSC السعودية.

لهواة البث المباشر يمكن متابعة المباراة عبر تطبيق TOD وداخل المملكة عبر شاهد.

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المباراةالموعدالقناة الناقلةالملعبالمعلق
الأهلي - استقلال طهرانالإثنين 2 ديسمبر 2024
20:00 الإمارات، 19:00 السعودية		SSCالجوهرة المشعةأحمد النفيسة
أحمد البلوشي
beIN AFC 2
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