موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره البنك الأهلي في الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متشابهة من الفريقين.
الأهلي يريد استمرار البدء بقوة في الدوري المصري الذي حقق لقبه 44 مرة ويسعى للقب رقم 45 في تاريخه.
بينما البنك الأهلي فيطمح للانتصار الأول له في المسابقة المصرية، بعد الإخفاق في تحقيق أكثر من نقطة بأول 3 جولات.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
موعد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الأحد 1 ديسمبر 2024 على ملعب أكاديمية الشرطة.
المباراة التالية
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.
ما القنوات الناقلة لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة البنك الأهلي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025
هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.
|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|البنك الأهلي - الأهلي
|الأحد 1 ديسمبر 2024
17:00 مصر، 18:00 السعودية
|ONTIME SPORTS
|أكاديمية الشرطة
التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي في الدوري المصري 2024-2025
من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المبارة بالتشكيل التالي:-
التشكيل: 4-3-3
|حراسة المرمى
|محمد الشناوي
|خط الدفاع
|يحيى عطية الله - خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - عمر كمال
|خط الوسط
|مروان عطية - إمام عاشور - عمرو السولية
|خط الهجوم
|حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر