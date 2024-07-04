موعد مباراة الأهلي القادمة في في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي ضيفه طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد العودة بقوة إلى تحقيق لقب الدوري المصري بعدما سار في مسار تصاعدي منذ تحقيقه لقب دوري أبطال إفريقيا.

بينما طلائه الجيش فيطمح في تحسين موقعه بالجدول وهو الذي يحتل المركز الحادي عشر في لائحة الترتيب.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الإثنين 8 مايو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وطلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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