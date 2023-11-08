موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

حقق الأهلي فوزًا هامًا في الجولة الماضية من الدوري المصري 2023-2024 على سيراميكا كليوباترا على طريقته المفضلة +90، حين سجل محمد مجدي أفشة هدف الانتصار ليفوز الأهلاوية 2-1.

ووصل الأهلي إلى النقطة رقم 12 وله مباراتان مؤجلتان، وبذلك بات يحتل المركز الثاني في لائحة الترتيب خلف بيراميدز المتصدر.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

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جدول مباريات الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

ما هو موعد مباراة الجونة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023-2024 هو يوم السبت 11 نوفمبر 2023 على ملعب خالد بشارة.



ما هي القنوات الناقلة لمباراة الجونة والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت السعودية.

تذاع مباريات الدوري المصري عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الجونة والأهلي على شاشتها.

يمكنك مشاهدة المباراة في بث مباشر عبر الإنترنت من خلال حسابات كورة بلس الرسمية.