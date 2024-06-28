موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره طلائع الجيش في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.
الأهلي يريد العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما كسب العديد من النقاط من المؤجلات آخرها أمام فاركو 2-1.
وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.
ما موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
موعد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الإثنين 1 يوليو 2024 على ملعب جهاز الرياضة العسكري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية.
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ما القنوات الناقلة لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟
تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.
شاهد البث المباشر لمباراة طلائع الجيش والأهلي في الدوري المصري 2023-2024
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|طلائع الجيش - الأهلي
|الإثنين 1 يوليو 2024
20:00 مصر والسعودية
|ONTIME SPORTS
|جهاز الرياضة العسكري