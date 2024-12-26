موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد إنبي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره إنبي في الدوري المصري 2024-2025 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري ومواصلة الانتصارات أثناء حملة الدفاع عن اللقب..

بينما الاتحاد فيطمح للتقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز الرابع عشر على مستوى الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

موعد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025، هو يوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 على ملعب بتروسبورت.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر و18:00 بتوقيت السعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة إنبي والأهلي في الدوري المصري 2024-2025

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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