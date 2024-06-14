موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الاتحاد السكندري في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما الاتحاد فيطمح لمواصلة التقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز السادس على مستوى الدوري المصري.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الثلاثاء 18 يونيو 2024 على ملعب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الاتحاد السكندري والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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