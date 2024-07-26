موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يستضيف النادي الأهلي نظيره سيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد استمرار العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما غاب عن عديد الجولات بسبب المشاركات القارية المختلفة.

بينما سيراميكا كليوباترا فيطمح لمواصلة التقدم في الجدول وهو الذي يحتل المركز الثامن على مستوى الدوري المصري.

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الإثنين 29 يوليو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 21:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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