تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الإسماعيلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة...

يحل النادي الأهلي ضيفًا على نظيره الإسماعيلي في الدوري المصري 2023-2024 وسط رغبات متباينة من الفريقين.

الأهلي يريد العودة بقوة إلى الدوري المصري بعدما فقد العديد من النقاط آخرها الخسارة في مباراة القمة أمام الزمالك 2-1.

بينما الإسماعيلي حسن موقعه بشكل واضح خلال الأسابيع الأخيرة وبات في المركز 13 ويريد الاستمرار في الصعود بالجدول

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وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

ما موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الأربعاء 1 مايو 2024 على معلب برج العرب.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 20:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الإسماعيلي والأهلي في الدوري المصري 2023-2024

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المباراة الموعد القناة الناقلة الملعب الإسماعيلي - الأهلي الأربعاء 1 مايو 2024

20:00 مصر والسعودية ONTIME SPORTS برج العرب

التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري المصري 2023-2024

من المتوقع أن يدخل المدرب مارسيل كولر المباراة بالتشكيل التالي:-

التشكيل: 4-3-3