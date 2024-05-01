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أحمد مجدي

موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهلي v الجونةالأهليالجونةالدوري المصري الممتاز

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الجونة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة..

سيكون الأهلي على موعد مع مواجهة قوية ضد الجونة ضمن مباريات الجولة 21 من الدوري المصري 2023-2024.

يدخل الأهلي المباراة وعينه على تحقيق فوز يمكنه من مواصلة مشواره في الدفاع عن اللقب الذي تبدو المنافسة عليه قوية هذا الموسم.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 ضد الجونة والقنوات الناقلة..

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ما موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024 هو السبت 4 مايو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت السعودية ومصر.

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ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والجونة في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري لكرة القدم عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس" ستجد مباراة الأهلي والجونة على شاشتها.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - الجونةالسبت 4 متيو 2024
19:00 السعودية ومصر		أون تايم سبورتسالقاهرة الدولي
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