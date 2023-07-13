موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة

المباراة المقبلة للنادي الأهلي في الدوري المصري 2022-2023 ستكون أمام المقاولون العرب بعدما حسم المارد الأحمر الفوز في مباراة القمة برباعية مقابل هدف.
من المتوقع أن يريح المدرب مارسيل كولر أهم لاعبيه في ظل حسم الأهلي لكل الألقاب الممكنة.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد المقاولون العرب في الدوري المصري 2022-2023 والقنوات الناقلة.
ما هو موعد مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟
موعد مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 هو يوم الأحد 16 يوليو 2023 على ملعب المقاولون العرب بالجبل الأخضر.
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.
ما هي القنوات الناقلة لـ مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2022-2023؟
تذاع مباريات الدوري المصري على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة المقاولون العرب والأهلي في الدوري المصري 2022-2023 على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القناة الناقلة
|الملعب
|المقاولون العرب - الأهلي
|الخميس 16 يوليو 2023
19:00 مصر والسعودية
|أون تايم سبورتس
|المقاولون العرب