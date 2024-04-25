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مصعب صلاح

موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة

الأهلي v Damac FCدوري روشن السعوديالأهليDamac FC

تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في الجولة 30 من دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

يستضيف الأهلي نظيره ضمك في مباريات الجولة 30 ضمن منافسات دوري روشن السعودي 2023-2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

الأهلي يستمر في منافسة قوية مع الاتحاد على المركز الثالث ولا يرغب في التعثر خلال أي مباراة مقبلة..

الموضوع يُستكمل بالأسفل

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد ضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 والقنوات الناقلة..

جدول مباريات دوري روشن السعودي 2023-2024، القنوات الناقلة والترتيب

المباراة التالية

ما موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 هو الخميس 2 مايو 2024 على ملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت السعودية ومصر.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري السعودي لكرة القدم عبر شبكة قنوات "SSC" ستجد مباراة الأهلي وضمك في دوري روشن السعودي 2023-2024 على شاشتها.

هواة البث المباشر يمكنهم مشاهدة المباراة عبر تطبيق شاهد.

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المباراةالموعدالقنوات الناقلةالملعب
الأهلي - ضمكالخميس 2 مايو 2024،
21:00 السعودية ومصر		SSCملعب مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية

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