موعد مباراة الأهلي القادمة في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة

يخوض الأهلي غمار مباراة أخيرة في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 حينما يستضيف أورلاندو بيراتس على استاد القاهرة الدولي.
الأهلي حسم بالفعل تأهله إلى ربع نهائي البطولة بعد الفوز على ستاد أبيدجان وخسارة شباب بلوزداد من أورلاندو، لكن الفوز ضروري لضمان صدارة المجموعة.
حامل اللقب يمتلك 10 نقاط في المركز الثاني خلف أورلاندو صاحب الـ 11 نقطة، كما أنّ مباراة جنوب إفريقيا انتهت بالتعادل بين الفريقين.
في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في الجولة السادسة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 والقنوات الناقلة.
جدول مباريات دوري أبطال أفريقيا 2025 والقنوات الناقلة
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ما موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟
موعد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 هو السبت 18 يناير 2025 على ستاد القاهرة الدولي.
وتنطلق صافرة البداية في السابعة مساء بتوقيت السعودية، السادسة بتوقيت مصر..
ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا 2024-2025؟
تذاع مباريات دوري أبطال إفريقيا 2024-2025 على شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، ستجد مباراة الأهلي وأورلاندو بيراتس في دوري أبطال إفريقيا على شاشتها.
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|المباراة
|الموعد
|القنوات الناقلة
|الملعب
|الأهلي - أورلاندو بيراتس
|السبت 18 يناير 2024
19:00 السعودية، 18:00 مصر
|beIN Sports
|ستاد القاهرة الدولي