تعرف على موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الداخلية في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر 2022-2023 والقنوات الناقلة..

بعدما أنهى أخيرًا مشوار الدوري المصري لموسم 2022-2023، الذي حصد فيه اللقب بعد غياب موسمين، يعود الأهلي لمنافسات بطولة كأس مصر 2022-2023، وذلك حين يستضيف فريق الداخلية على استاد القاهرة الدولي، في مباراة دور الستة عشر من البطولة.

الأهلي استهل مشواره في كأس مصر 2022-2023 من دور الـ32 في المسابقة، بمواجهة منتخب السويس، وتمكن من تحقيق فوز صعب بهدف دون رد في الدقائق الأخيرة من اللقاء، لكنه كان كافيًا للعبور إلى الدور التالي.

أما فريق الداخلية، فقد بلغ دور الستة عشر من كأس مصر 2022-2023، بعدما تخطى عقبة أسوان في دور الـ32 بنتيجة 4-3 في ركلات الترجيح، بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 2-2.

في السطور التالية نستعرض لكم موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الداخلية، في دور الستة عشر من منافسات بطولة كأس مصر لموسم 2022-23 والقنوات الناقلة.

ما هو موعد مباراة الأهلي والداخلية في كأس مصر 2022-2023؟

موعد مباراة الأهلي والداخلية في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر 2022-2023 هو يوم الأحد 30 يوليو 2023 على استاد القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت مصر والسعودية.

ما هي القنوات الناقلة لمباراة ا لأهلي والداخلية في كأس مصر 2022-2023؟

تذاع مباريات بطولة كأس مصر 2022-2023 على شبكة قنوات أون تايم سبورتس، ستجد مباراة الأهلي والداخلية على شاشتها.