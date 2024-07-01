موعد مباراة الأهلي القادمة في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الأهلي والداخلية في الجولة الـ 29 من الدوري المصري -2024 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع...

يواصل قطار الأهلي، مشواره في بطولة الدوري المصري 2023-2024، عندما يستضيف الداخلية ضمن مباريات الجولة الـ 29 من المسابقة.

ويدخل الأهلي المباراة بمعنويات مرتفعة، ويأمل مواصلة طريق الانتصارات من أجل الاقتراب أكثر من القمة، وملاحقة بيراميدز.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 والقنوات الناقلة.

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ما موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

موعد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024، هو يوم الخميس 4 يوليو 2024 على ملعب القاهرة الدولي.

وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت مصر والسعودية.

ما القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024؟

تذاع مباريات الدوري المصري عبر قنوات "أون تايم سبورتس"، ستجد مباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024 على شاشتها.

شاهد البث المباشر لمباراة الأهلي والداخلية في الدوري المصري 2023-2024

هواة البث المباشر يمكنهم الاستمتاع بالمباراة عن طريق منصات كورة بلس.

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